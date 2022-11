Il viaggio di Black Panther: Wakanda Forever al box-office internazionale è iniziato oggi in diversi territori, Italia inclusa, e sono arrivati i primissimi risultati dalla Corea del Sud, dove la giornata è già finita.

Nella nazione asiatica il cinecomic dei Marvel Studios ha debuttato con 1.4 milioni di dollari, uno dei dati peggiori per un film dell’UCM dall’inizio della pandemia. Per fare un confronto, infatti, Black Panther nel 2018 debuttò con 3.7 milioni di dollari. Durante la pandemia, solo Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli ha incassato peggio, 1.2 milioni di dollari, mentre Black Widow ha raccolto 1.7 milioni di dollari, Eternals 2.6 milioni, Thor: Love and Thunder 3.1 milioni, Spider-Man: No Way Home 5.3 milioni e Doctor Strange nel multiverso della follia ben 5.9 milioni di dollari.

Sarà interessante seguire l’andamento nei prossimi giorni non solo in Corea del Sud (dove è uscito in 2.571 schermi, 1100 più di Black Panther), ma in tutto il mondo. Le attuali prevendite in Nordamerica hanno raggiunto i 45 milioni di dollari, un dato del 20% inferiore rispetto a Doctor Strange nel multiverso della follia e del 40% superiore a Thor: Love and Thunder.

Le attuali previsioni parlano di un debutto tra i 170 e i 200 milioni di dollari per il weekend negli Stati Uniti, che dovrebbe tradursi poi in un lancio da 355/365 milioni di dollari in cinque giorni in tutto il mondo. Se così fosse, sarebbe il terzo maggior lancio globale dall’inizio della pandemia dopo Spider-Man: No Way Home (568 milioni) e Doctor Strange nel multiverso della follia (429 milioni).

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline