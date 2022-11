Incassi Black Panther: Wakanda Forever, 28 milioni alle anteprime di giovedì negli USA!

Dopo settimane di speculazioni e previsioni, finalmente inizia a farsi chiarezza sulla reale portata di Black Panther: Wakanda Forever nel suo primo weekend di sfruttamento al box-office americano. Se fino a ieri gli analisti facevano ipotesi piuttosto ambiziose, tra i 180 e i 210 milioni di dollari in tre giorni, e la Disney invece si teneva più bassa, puntando ai 160 milioni, con i dati delle anteprime di giovedì sera possiamo fare delle proiezioni più precise.

LEGGI – La recensione

GUARDA – Le impressioni degli spettatori ad Arcadia Cinema

Il cinecomic Marvel arriva dopo mesi di stanca nei cinema americani: solo nelle ultime settimane la situazione ha iniziato timidamente a smuoversi, e tra Halloween Kills e Black Adam il grande pubblico ha riiniziato a tornare al cinema (il motivo del calo al botteghino era dovuto principalmente all’assenza di prodotto, visto che già a dicembre 2021 il pubblico si era riversato in sala per Spider-Man: No Way Home, per non parlare del fenomeno estivo Top Gun: Maverick). Ieri sera, quindi, ha raccolto 28 milioni di dollari in 4396 cinema, ottenendo il quindicesimo incasso più alto di sempre per un’anteprima.

Per fare un confronto, nel 2018 Black Panther raccolse 25 milioni di dollari alle anteprime, per poi arrivare a registrare un weekend da 202 milioni di dollari (parliamo però di un vero fenomeno, di un’epoca pre-pandemica e di un weekend festivo nel mese di febbraio). In epoca post-pandemica, solo tre film hanno fatto meglio alle anteprime di giovedì:

Spider-Man: No Way Home – 50 milioni

Doctor Strange nel multiverso della follia – 36 milioni

Thor: Love and Thunder – 29 milioni

Le nuove proiezioni sul weekend parlano di 175 milioni in tre giorni, un dato di tutto rispetto tra i più alti di sempre. Ad oggi, le prevendite del weekend si assestano a 66 milioni di dollari (Doctor Strange 2, per fare un confronto, aveva totalizzato 85 milioni nelle prevendite, e chiuse il weekend con 187 milioni di dollari).

I DATI INTERNAZIONALI

Gli incassi internazionali salgono a 30.8 milioni di dollari in due giorni (mercoledì e giovedì), con il film che ora è uscito in 43 territori tra cui Australia, Messico, Brasile. Oggi uscirà in territori chiave come il Regno Unito, la Spagna, il Giappone e l’India. Per ora non è previsto un lancio in Cina.

Il dato finora è il 16% più alto, facendo i dovuti confronti, con l’incasso di Black Panther nello stesso lasso di tempo.

Fonte: Variety