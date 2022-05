Quanto è destinato a incassare? Senza dubbio il cinecomic dei Marvel Studios registrerà uno dei migliori esordi dell’anno a livello globale, e i primi dati provenienti dai mercati internazionali sono incoraggianti.

Il film è uscito in diversi territori mercoledì, raccogliendo 27.2 milioni di dollari. Nel nostro paese ha raccolto 2.2 milioni di dollari, in Francia 3 milioni di dollari, in Germania 1.8 milioni di dollari, mentre in Corea del Sud ha incassato 5.9 milioni di dollari e in Giappone 4 milioni di dollari: nei due paesi asiatici sono stati raggiunti (in Giappone) e superati (in Corea del Sud) i dati di Spider-Man: No Way Home.

I numeri parlano poi di un lancio veramente stellare negli Stati Uniti: parliamo di 4.400 cinema, tra cui 400 schermi IMAX, 890 sale premium large format, 2600 schermi 3D. Finora il film ha raccolto 60 milioni di dollari in prevendite (più dei 42 milioni di The Batman, ma la metà dei 120 milioni di Spider-Man: No Way Home). Molti di questi sono spettacoli delle anteprime di giovedì, che sono iniziate oggi alle 15. Quanto potrebbe incassare quindi? Le proiezioni attuali parlano di 35/40 milioni alle anteprime, più una cinquantina di milioni venerdì e un’ottima tenuta nel corso del weekend, per un totale di più di 200 milioni di dollari (potrebbe anche arrivare a 210/220, anche grazie alla durata contenuta di 2 ore che permette più spettacoli).

A livello globale si pensa a un esordio di più di 300 milioni, se non 350 milioni. Sarebbe il secondo miglior lancio mondiale dall’inizio della pandemia dopo i 582 milioni di dollari di No Way Home, e superiore ai 251 milioni di The Batman. Ricordiamo che in Cina Doctor Strange nel multiverso della follia non uscirà, e nemmeno in alcuni paesi mediorientali dove è stato bandito.

Vi terremo aggiornati lungo tutto il weekend!