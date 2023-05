È un buon debutto quello di Guardiani della Galassia Vol. 3, anche se lontano dai fasti del secondo capitolo della saga. Il cinecomic dei Marvel Studios ha lanciato la stagione cinematografica estiva americana – la prima “vera e propria” dall’inizio della pandemia, con un calendario veramente ricco di nuove uscite di alto profilo – con 114 milioni di dollari in tre giorni.

È il secondo miglior esordio dell’anno in nordamerica, sotto i 146 milioni di Super Mario Bros. – il film. E sempre 146 milioni li aveva incassati nel 2017 il secondo film della trilogia, mentre il primo aveva aperto con 94 milioni di dollari nel 2014.

Il dato, in generale, è un po’ sotto le attese (si puntava a 120 milioni di dollari) ma comunque rappresenta un buon esordio per il cinecomic, che si avvantaggerà di un ottimo passaparola come riflette il punteggio CinemaScore A.

È a livello internazionale che Guardiani è andato meglio del previsto: 168 milioni di dollari in cinque giorni in 52 territori, per un esordio globale da 282 milioni di dollari (inizialmente si era parlato di 250 milioni). In particolare, in Cina la pellicola ha raccolto 28 milioni di dollari.

Il prossimo grande blockbuster, Fast X, uscirà il 19 maggio: Guardiani ha tutto il tempo per avvantaggiarsi del passaparola positivo e avere delle gambe lunghe.

Tornando agli USA, scende al secondo posto per la prima volta dopo un mese Super Mario Bros. – il Film, con 18.6 milioni di dollari in tre giorni. Complessivamente, il film d’animazione ha superato il mezzo miliardo di dollari in Nordamerica, salendo a 518 milioni di dollari e 1.15 miliardi in tutto il mondo.

Scende al terzo posto La casa – il risveglio del male, con 5.7 milioni di dollari e un totale di 54 milioni negli USA, che diventano 110 in tutto il mondo (ne è costati 15). Al quarto posto troviamo Are you there God? It’s me, Margaret, con 3.8 milioni di dollari e un totale di 12.6 milioni di dollari. Chiude la top-five John Wick 4, con 2.3 milioni di dollari e un totale di 180 milioni di dollari.

Da notare l’esordio deludente di Love Again, che debutta al sesto posto con meno di 2.2 milioni di dollari.

INCASSI USA WEEKEND 5-7 MAGGIO 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3: $114,000,000 – $114,000,000 The Super Mario Bros. Movie: $18,600,000 – $518,127,705 Evil Dead Rise: $5,730,000 – $54,101,490 Are You There God? It’s Me, Margaret: $3,380,000 – $12,647,414 John Wick: Chapter 4: $2,359,000 – $180,056,266 Love Again: $2,185,000 – $2,425,000 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves: $1,515,000 – $92,045,000 Air: $1,396,169 – $50,246,910 The Covenant: $1,222,129 – $14,779,681 Sisu: $1,083,000 – $5,548,199

Fonte: BOM

