Basta un film a far cambiare direzione non solo al box-office americano, ma anche alla narrazione intorno ai Pixar Animation Studios e alla Disney. Quel film si intitola Inside Out 2, che grazie a un weekend d’esordio semplicemente spettacolare ha infuso una linfa di speranza in un’estate cinematografica partita a rilento negli Stati Uniti (e nel mondo).

Durante questo weekend negli USA sono stati superati i 3 miliardi di dollari in incassi dall’inizio dell’anno (siamo sotto di 1 miliardo rispetto al 2023): in tre giorni sono stati raccolti 213 milioni di dollari, di cui 155 milioni solo da Inside Out 2, che è il primo vero grande successo dell’estate cinematografica americana dopo settimane di flop, false partenze o risultati apprezzabili ma comunque insufficienti ad alimentare un mercato che soffre (e continuerà a soffrire ancora per alcuni mesi) le conseguenze degli scioperi del 2023.

Per la Pixar è una grande rivincita dopo la pandemia: il primo lockdown colpì proprio poco dopo l’uscita di Onward – Oltre la magia. Nei due anni successivi Soul, Luca e Red uscirono direttamente in streaming su Disney+, contro la volontà della stessa dirigenza, convinta che così il pubblico si sarebbe disabituato a vedere i film al cinema. L’anno successivo Lightyear – La vera storia di Buzz si dimostrò un sonoro flop (solo 226 milioni di dollari in tutto il mondo), mentre nel 2023 Elemental si è affidato al passaparola e faticosamente (ma inesorabilmente) ha sfiorato i 500 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il grande esordio di Inside Out 2

Passiamo a oggi, quando Inside Out 2 è riuscito, in un solo weekend, a incassare quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo: per la precisione 295, di cui appunto 155 negli USA. Si tratta del primo esordio sopra i 100 milioni negli USA quest’anno, del secondo miglior esordio di sempre per un film d’animazione (dopo Gli Incredibili 2) e il migliore dall’inizio della pandemia. Addirittura, in soli tre giorni ha battuto l’intera corsa americana di Elemental (154 milioni di dollari). In generale, è il miglior esordio da quasi un anno (Barbie, 162 milioni di dollari).

Per quanto riguarda gli incassi nei singoli giorni, dopo le ottime anteprime di giovedì pomeriggio da 13 milioni di dollari, venerdì il film è esploso con 49 milioni di dollari e addirittura sabato è cresciuto ancora con 51 milioni di dollari, mentre domenica ha incassato 42 milioni di dollari (ma nei definitivi di stasera la cifra potrebbe essere più alta o più bassa, ipotizziamo più alta).

Con un CinemaScore A e le scuole chiuse, è difficile immaginare fino a dove potrà spingersi il film: non è assolutamente da escludere che sia il primo titolo dell’anno a tagliare il traguardo del miliardo di dollari in tutto il mondo a fine corsa (deve ancora uscire in diversi territori, e in Cina si sta organizzando una distribuzione piuttosto furba basata sulle anteprime). Ma non si dica che questo successo non era prevedibile: i più svegli avranno notato fin da subito come il primissimo trailer del film, tutto incentrato sulle nuove emozioni, abbia avuto una presa irresistibile sul pubblico in sala.

Il resto della classifica

Il resto della classifica prosegue con Bad Boys: Ride or Die che tiene decisamente bene come controprogrammazione, incassando 33 milioni di dollari e regalando a Will Smith l’ennesimo incasso sopra i 100 milioni della sua carriera (112 per la precisione). In tutto il mondo l’action movie ha già superato i 214 milioni di dollari.

Terza posizione per Il regno del pianeta delle scimmie, con 5.2 milioni di dollari (quasi in pari rispetto a una settimana fa!) e un totale di 157 milioni di dollari, che diventano 374 in tutto il mondo. Al quarto posto Garfield – una missione gustosa incassa 5 milioni di dollari e sale a 78 milioni complessivi (217 in tutto il mondo). Chiude la top-five The Watchers, con 3.6 milioni di dollari e 13 milioni complessivi (23 in tutto il mondo): l’horror di Ishana Night Shyamalan non decolla nemmeno al suo secondo weekend.

La classifica prosegue con film in tenitura, tra cui IF – gli amici immaginari, che supera i 100 milioni complessivi (173 in tutto il mondo).

INCASSI USA 14-16 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso $155,000,000, Totale $155,000,000 Bad Boys: Ride or Die: Incasso $33,000,000, Totale $112,240,120 Kingdom of the Planet of the Apes: Incasso $5,200,000, Totale $157,804,082 The Garfield Movie: Incasso $5,000,000, Totale $78,524,610 The Watchers: Incasso $3,665,000, Totale $13,665,279 IF: Incasso $3,450,000, Totale $100,901,432 Furiosa: A Mad Max Saga: Incasso $2,425,000, Totale $63,125,707 The Fall Guy: Incasso $1,500,000, Totale $87,906,300 The Strangers: Chapter 1: Incasso $760,000, Totale $33,896,299 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2024 Re-release): Incasso $632,910, Totale $3,089,655

