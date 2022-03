è uscito ormai in 74 territori, e così possiamo fare il punto sugli incassi internazionali del cinecomic della Warner Bros in questi primi giorni di lancio.

I dati disponibili includono martedì (quando è uscito in Corea del Sud), mercoledì (5.3 milioni in 7 territori), giovedì (22.2 milioni in 54 territori) e venerdì: in questi quattro giorni ha raccolto complessivamente 54 milioni di dollari, che sommati all’incasso americano di 57 milioni di dollari porta il film a 111 milioni di dollari. Le previsioni d’incasso entro la fine del weekend, a livello globale, sono di circa 250 milioni di dollari.

Nel dettaglio, l’esordio nel Regno Unito è uno dei più alti degli ultimi anni per un film della Warner Bros, con ben 5 milioni di sterline: l’esordio è superiore a quello di No Time to Die, e secondo solo a Spider-Man: No Way Home durante la pandemia.

Ottimo lancio anche in Spagna, con 1.2 milioni di dollari, il doppio di Dune, e in Messico (5.2 milioni), Brasile (4.6 milioni), Francia (4.4 milioni), Australia (4 milioni).

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline