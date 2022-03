È ancoraa dominare gli incassi in Italia: giovedì 10 marzo il film della Warner Bros. ha raccolto altri 285 mila euro, portandosi così a cinque milioni di euro in otto giorni. Il film guiderà ancora la classifica per tutto il weekend, e non dovrebbe faticare a superare i sette milioni di euro.

Al secondo posto troviamo Uncharted, che continua la sua corsa con 27 mila euro e un totale di 5.2 milioni di euro. Apre invece al terzo posto C’era una volta il crimine, con 25 mila euro.

La classifica prosegue con Belfast (18 mila euro) e Assassinio sul Nilo (15 mila euro), mentre per trovare le altre nuove uscite dobbiamo scendere in coda alla top-ten: Jackass Forever apre all’ottavo posto con poco meno di 11 mila euro, Flee al nono con 4200 euro, Parigi, tutto in una notte al decimo con tremila euro.

INCASSI ITALIA 10 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 285.409 / € 4.982.122 UNCHARTED – € 26.924 / € 5.263.815 C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE – € 25.002 / € 25.002 BELFAST – € 18.914 / € 1.036.971 ASSASSINIO SUL NILO – € 15.688 / € 5.008.751 IL RITRATTO DEL DUCA – € 15.455 / € 353.205 ENNIO – € 12.069 / € 2.086.293 JACKASS FOREVER – € 10.990 / € 10.990 FLEE – € 4.276 / € 4.276 PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE – € 3.016 / € 3.016

Fonte: Cinetel