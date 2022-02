a mantenersi in testa alla classifica degli incassi in Italia venerdì 18 febbraio: il film di Ruben Fleischer con Tom Holland e Mark Waahlberg ha incassato altri 423 mila euro, in crescita ovviamente rispetto a giovedì, per un totale di 725 mila euro. Entro domenica sera potrebbe puntare ai due milioni di euro.

Seconda posizione per Assassinio sul Nilo: la pellicola di Kenneth Branagh si difende con 194 mila euro, salendo così a 2.7 milioni di euro. Oggi dovrebbe superare i tre milioni complessivi.

Al terzo posto il documentario Ennio incassa 103 mila euro, portandosi a 486 mila euro complessivi.

Al quarto posto Marry Me – Sposami raccoglie 46 mila euro, per un totale di 645 mila euro, mentre al quinto posto Spider-Man: No Way Home incassa altri 19 mila euro e sale a 24.3 milioni di euro.

Al nono e decimo posto troviamo le altre nuove uscite: Leonora addio con 6700 euro, Una femmina con 6100 euro.

INCASSI ITALIA 18 / 2 / 2022

UNCHARTED – € 423.912 / € 725.603 ASSASSINIO SUL NILO – € 194.613 / € 2.682.290 ENNIO – € 103.499 / € 486.446 MARRY ME – SPOSAMI – € 46.710 / € 645.737 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 19.342 / € 24.285.347 LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY – € 18.901 / € 1.634.476 IL LUPO E IL LEONE – € 10.533 / € 1.974.212 AFTER LOVE – € 8.414 / € 111.107 LEONORA ADDIO – € 6.774 / € 12.508 UNA FEMMINA – € 6.127 / € 10.708

Fonte: Cinetel