guida ancora una volta gli incassi al box-office italiano e si prepara a vincere il weekend: nessuna nuova uscita si piazza sul podio sabato 26 marzo, podio dominato dal cinecomic con 232 mila euro e un totale di nove milioni di euro. Il prossimo traguardo saranno i dieci milioni: sarà l’unico film a superarlo dall’inizio della pandemia oltre a

Seconda posizione per Corro da te, con 217 mila euro e 1.2 milioni complessivi, mentre Licorice Pizza al terzo posto incassa altri 112 mila euro e sale così a 806 mila euro complessivi.

Quarta posizione per Spencer, che con 105 mila euro sfiora i 200 mila euro in tre giorni. Ambulance, al quinto posto, incassa 81 mila euro e sale a 149 mila euro complessivi. L’altra nuova uscita in top-ten è Altrimenti ci arrabbiamo, con 28 mila euro e un totale di 58 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 26 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 232.172 / € 9.052.867 CORRO DA TE – € 217.458 / € 1.237.291 LICORICE PIZZA – € 112.286 / € 806.095 SPENCER – € 105.774 / € 197.466 AMBULANCE – € 81.334 / € 149.556 MOONFALL – € 59.862 / € 443.878 UNCHARTED – € 55.361 / € 6.006.956 ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO – € 28.179 / € 58.855 BELFAST – € 24.685 / € 1.482.282 ASSASSINIO SUL NILO – € 24.189 / € 5.428.654

Fonte: Cinetel