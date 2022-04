debutta al primo posto al box-office in Italia: giovedì 31 marzo il cinecomic Sony / Marvel domina gli incassi con 321 mila euro, un esordio promettente per la vittoria nel weekend.

Un’altra nuova uscita al secondo posto: il film d’animazione Troppo cattivi, che apre con 56 mila euro (e un totale di quasi 300 mila euro con le anteprime dello scorso weekend).

Scende quindi al terzo posto The Batman, che incassa 33 mila euro e sale così a 9.4 milioni di euro.

Quarta posizione per Corro da te, con 30 mila euro e 1.5 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Spencer, con 24 mila euro e un totale di 453 mila euro.

Le altre nuove uscite: al sesto posto Una vita in fuga apre con 18 mila euro, al settimo La ballata dei gusci infranti incassa 17 mila euro. Nona posizione per I segni del cuore – CODA: il vincitore dell’Oscar, disponibile in home video da quasi due mesi, debutta con 12 mila euro.

INCASSI ITALIA 31 / 3 / 2022

MORBIUS – € 321.932 / € 323.615 TROPPO CATTIVI – € 55.909 / € 299.641 THE BATMAN – € 33.219 / € 9.399.695 CORRO DA TE – € 30.180 / € 1.577.370 SPENCER – € 24.694 / € 453.229 UNA VITA IN FUGA – € 18.626 / € 18.626 LA BALLATA DEI GUSCI INFRANTI – € 17.879 / € 27.596 LICORICE PIZZA – € 16.711 / € 1.015.670 I SEGNI DEL CUORE – CODA – € 12.203 / € 12.203 AMBULANCE – € 9.087 / € 276.197

Fonte: Cinetel