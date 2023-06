È Spider-Man: Across the Spider-Verse a guidare la classifica italiana in un weekend che, va precisato, è stato condizionato dal debutto del Cinema in Festa. L’iniziativa a sostegno del cinema prevede un prezzo del biglietto a 3.50 euro da domenica 11 giugno a giovedì 15 giugno, e quindi ha un impatto sugli incassi del weekend appena trascorso e sul prossimo. La cosa fondamentale è vedere le presenze di domenica (312 mila), che come segnala Cinetel sono cresciute del 46% rispetto alla media del triennio precedente al Covid nello stesso giorno di giugno.

Tornando ai dati, Across the Spider-Verse ha raccolto 936 mila euro, superando i 4 milioni di euro complessivi (gli incassi finali del primo film sono stati ormai ampiamente battuti). Debutta al secondo posto Transformers: il risveglio, con 934 mila euro: il settimo film della saga sfiora la vetta, e potrebbe anche raggiungerla con i dati definitivi, per cui possiamo parlare di un primo posto “condiviso”. In cinque giorni ha raccolto 1.1 milioni di euro. Subito sotto, La sirenetta incassa 894 mila euro, tenendo abbastanza bene e superando i 10 milioni di euro come previsto.

Al quarto posto troviamo Fast X, che incassa 252 mila euro e sale a 11.4 milioni di euro, mentre al quinto posto Rapito incassa altri 160 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro complessivi.

Tra le nuove uscite segnaliamo Mindcage – Mente criminale al settimo posto con 100 mila euro, Denti da Squalo all’ottavo posto con 85 mila euro, Blu e Flippy – Amici per le pinne al nono posto con 78 mila euro.

INCASSI ITALIA 8-11 GIUGNO 2023

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – Weekend: 936.714 euro / Totale: 4.036.482 TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO – Weekend: 933.921 euro / Totale: 1.134.581 LA SIRENETTA – Weekend: 894.109 euro / Totale: 10.104.326 FAST X – Weekend: 251.925 euro / Totale: 11.392.048 RAPITO – Weekend: 160.175 euro / Totale: 1.333.468 THE BOOGEYMAN – Weekend: 106.671 euro / Totale: 602.043 MINDCAGE – MENTE CRIMINALE – Weekend: 100.363 euro / Totale: 100.363 DENTI DA SQUALO – Weekend: 85.632 euro / Totale: 121.461 BLU E FLIPPY – AMICI PER LE PINNE – Weekend: 78.630 euro / Totale: 79.145 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 – Weekend: 51.479 euro / Totale: 10.805.724

Fonte: Cinetel

