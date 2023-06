Il secondo weekend di giugno sarà ricco di sorprese al box-office italiano: i due blockbuster in tenitura e la nuova, grande uscita di mercoledì si stanno infatti dando battaglia, e dopo che mercoledì tutti e tre hanno incassato sostanzialmente la stessa cifra, giovedì è stato Spider-Man: Across the Spider-Verse ad averla vinta, piazzandosi al primo posto con 173 mila euro e un totale di 3.2 milioni di euro. Il vero vincitore del weekend, però, potrebbe essere il sole, che potrebbe frenare gli incassi complessivi.

Al secondo posto troviamo Transformers: il risveglio, che con 146 mila euro sale 347 mila euro in due giorni. Terza posizione per La Sirenetta, che incassa 142 mila euro e sale a 9.3 milioni di euro (punta a superare i dieci nel weekend).

Chiudono la top-five Fast X, con 38 mila euro e un totale di 11.1 milioni di euro, e Rapito, con 22 mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, segnaliamo Denti da squalo al settimo posto con 13 mila euro e un totale di 49 mila euro, mentre all’ottavo posto Mindcage incassa 11 mila euro.

INCASSI ITALIA 8 GIUGNO 2023

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – Giorno: € 173.342 / Totale: € 3.273.111 TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO (TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS) – Giorno: € 146.469 / Totale: € 347.129 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – Giorno: € 142.925 / Totale: € 9.354.100 FAST X – Giorno: € 38.366 / Totale: € 11.178.458 RAPITO – Giorno: € 21.899 / Totale: € 1.195.192 THE BOOGEYMAN – Giorno: € 16.562 / Totale: € 511.935 DENTI DA SQUALO – Giorno: € 13.290 / Totale: € 49.120 MINDCAGE – MENTE CRIMINALE – Giorno: € 11.415 / Totale: € 11.415 GRAZIE RAGAZZI – Giorno: € 8.269 / Totale: € 2.573.693 BLUEBACK – Giorno: € 7.548 / Totale: € 79.078

Fonte: Cinetel

