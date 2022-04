È ancoraa mantenersi saldamente in testa alla classifica italiana nel suo secondo giorno di sfruttamento: il film di David Yates raccoglie altri 569 mila euro, dopo aver registrato il terzo migliore esordio dall’inizio della pandemia , e sfiora quindi gli 1.4 milioni di euro in due giorni. Tra oggi e domani dovrebbe superare i due milioni di euro.

Seconda posizione per Sonic 2 – il film, che con 119 mila euro sale a 1.9 milioni di euro e oggi supererà i due. Al terzo posto, molto distante, Morbius incassa altri 34 mila euro e sale così a 2.6 milioni di euro. Quarta posizione per Troppo cattivi, che iincassa 22 mila euro e sale a 1.9 milioni di euro: tra oggi e domani dovrebbe superare i due milioni.

Apre al quinto posto Gli idoli delle donne, che incassa poco meno di ventimila euro. Sesta posizione per The Batman: il cinecomic incassa poco meno di 13 mila euro e supera finalmente il traguardo dei 10 milioni di euro complessivi. È il secondo film dall’inizio della pandemia a superare i dieci milioni di euro – l’unico altro titolo a farlo è stato Spider-Man: No Way Home (24.6 milioni a fine corsa).

INCASSI ITALIA 14 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 569.466 / € 1.396.697 SONIC 2 – IL FILM – € 119.009 / € 1.915.143 MORBIUS – € 34.392 / € 2.639.146 TROPPO CATTIVI – € 22.732 / € 1.964.102 GLI IDOLI DELLE DONNE – € 19.660 / € 19.660 THE BATMAN – € 12.860 / € 10.001.127 C’MON C’MON – € 8.281 / € 182.230 CORRO DA TE – € 7.972 / € 2.187.772 LA FIGLIA OSCURA – € 5.996 / € 145.432 TRA DUE MONDI – € 5.101 / € 57.788

Fonte: Cinetel