Continua la corsa dial box-office italiano. Il film di J.K. Rowling raccoglie un altro mezzo milione di euro sabato, portandosi così a 5.5 milioni di euro: oggi supererà i sei.

Seconda posizione per Il sesso degli angeli, che dopo il debutto di giovedì ha recuperato terreno e con altri 200 mila euro sale a 350 mila euro complessivi. Al terzo posto risale Sonic 2 – Il film, con 162 mila euro e un totale di quasi tre milioni di euro.

Al quarto posto un’altra proposta per famiglie, The Lost City, con 143 mila euro e un totale di 231 mila euro.

Scende al quinto posto The Northman, che come prevedibile dopo un lancio frontloaded ora sta perdendo terreno: 132 mila euro per il film di Robert Eggers che sale a 273 mila euro complessivi. Al sesto posto un’altra nuova uscita, Finale a sorpresa, con quasi centomila euro e un totale di 157 mila euro. Anche al settimo posto troviamo una nuova uscita, Hopper e il tempio perduto, con 74 mila euro e un totale di 99 mila euro.

INCASSI ITALIA 23 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE – € 527.053 / € 5.575.162 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 206.796 / € 350.689 SONIC 2 – IL FILM – € 162.150 / € 2.978.030 THE LOST CITY – € 143.333 / € 231.696 THE NORTHMAN – € 132.271 / € 273.466 FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION – € 99.497 / € 157.792 HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO – € 74.411 / € 99.370 TROPPO CATTIVI – € 38.809 / € 2.240.571 MORBIUS – € 29.917 / € 2.933.598 THE BATMAN – € 17.153 / € 10.145.401

Fonte: Cinetel