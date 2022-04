ha tagliato un nuovo traguardo venerdì 29 aprile. Grazie ad altri 120 mila euro in incassi, infatti, il film di David Yates ha superato i 7 milioni di euro complessivi e punta a dominare anche questo terzo weekend al box-office italiano.

Seconda posizione, venerdì, per Downton Abbey 2 – Una nuova era, che incassa altri 71 mila euro e sale a 117 mila euro in due giorni. Subito sotto, The Northman incassa 47 mila euro e supera i 700 mila euro. Quarta posizione per Il sesso degli angeli: il film di Leonardo Pieraccioni incassa 43 mila euro e supera il milione di euro complessivi. Chiude la top-five The Lost City, con 34 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 29 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 120.112 / € 7.048.804 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 71.225 / € 117.914 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 47.808 / € 700.040 THE NORTHMAN – € 43.136 / € 1.027.440 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 34.597 / € 633.549 THE LOST CITY – € 23.292 / € 3.486.893 SONIC 2 – IL FILM – € 17.096 / € 403.142 FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION – € 6.156 / € 3.004.306 MORBIUS – € 5.127 / € 7.546 LA SCUOLA DEGLI ANIMALI MAGICI – € 4.847 / € 345.505

Fonte: Cinetel