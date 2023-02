Incassi Italia: Ant-Man and the Wasp – Quantumania apre in testa mercoledì 15 febbraio

Come previsto, apre in testa alla classifica italiana Ant-Man and the Wasp: Quantumania: il nuovo cinecomic dei Marvel Studios ha aperto con 624 mila euro mercoledì 15 febbraio, con una media di quasi 1600 euro. I primi due film uscirono nel mese di agosto, quindi il confronto non è semplicissimo: il primo raccolse circa 461 mila euro il 12 agosto 2015, mentre il secondo raccolse 515 mila euro il 14 agosto 2018. Detto questo, Quantumania sarà senz’altro frontloaded ma dominerà facilmente l’intero weekend.

Seconda posizione per Tramite amicizia, che dopo la partenza in testa alla classifica il 14 febbraio incassa altri 107 mila euro e sale a quasi 400 mila euro. Chiude il podio Titanic 3D, con 72 mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 15 FEBBRAIO 2023

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA – € 624.709 / € 625.176 TRAMITE AMICIZIA – € 107.135 / € 396.190 TITANIC 3D – € 72.155 / € 1.179.941 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE – € 38.448 / € 446.364 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – € 35.757 / € 1.416.596 TÁR – € 23.059 / € 273.249 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO – € 22.004 / € 77.871 ROYAL OPERA HOUSE – € 11.760 / € 79.069 THE SON – € 11.240 / € 189.810 DECISION TO LEAVE – € 10.855 / € 298.065

Fonte: Cinetel