Incassi Italia: Ant-Man and the Wasp: Quantumania guida il secondo weekend consecutivo

È Ant-Man and the Wasp: Quantumania a guidare la classifica italiana nel suo secondo weekend di sfruttamento, dimezzando tuttavia gli incassi rispetto alla settimana scorsa (un calo meno pronunciato rispetto agli Stati Uniti). Il film dei Marvel Studios raccoglie quindi 1.1 milioni di euro in quattro giorni, salendo a 4.8 milioni di euro complessivi.

Buon esordio per Mummie – a spasso nel tempo: il film d’animazione intercetta la domanda di prodotti per famiglie e si piazza al secondo posto con 724 mila euro, salendo addirittura in testa nella giornata di domenica (dove ha raccolto ben 400 mila euro).

Al terzo posto troviamo Tramite amicizia, con una buona tenuta e altri 627 mila euro in quattro giorni: complessivamente la commedia di Siani ha raccolto 2.3 milioni di euro.

Quarta posizione per il debutto di The Whale, che raccoglie 601 mila euro in quattro giorni, mentre chiude la top-five Non così vicino con 408 mila euro (una tenuta fantastica: -7%) e un totale di 962 mila euro.

INCASSI ITALIA 23-26 FEBBRAIO 2023

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA – 1.127.233 / 4.785.195 MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO – 724.777 / 724.777 TRAMITE AMICIZIA – 627.944 / 2.280.657 THE WHALE – 601.297 / 606.504 NON COSÌ VICINO – 408.860 / 962.232 LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA – 250.368 / 285.230 ROMANTICHE – 220.829 / 249.501 THE OFFERING – 158.819 / 158.819 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – 61.972 / 1.850.370 TITANIC – 156.778 / 1.910.745

Fonte: Cinetel