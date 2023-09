Assassinio a Venezia continua a dominare la classifica italiana, anche nella quarta giornata di Cinema in Festa, iniziativa che sta andando decisamente bene. Ieri nelle sale italiane sono state registrate ben 294 mila presenze (quasi 1.1 milioni di euro), con un incremento del 39% rispetto a settembre 2022 e del 23% rispetto a giugno 2023, rispetto a una settimana fa l’incremento è stato dell’85%. Oggi l’ultima delle cinque giornate di promozione, con diverse nuove uscite (ma una, Gran Turismo, è arrivata già ieri).

Al primo posto, dicevamo, il film Kenneth Branagh incassa altri 353 mila euro e sale oltre i tre milioni di euro complessivi (e 647 mila presenze). Seconda posizione per l’inossidabile Oppenheimer, con 183 mila euro e un totale di 25.2 milioni di euro, mentre debutta al terzo posto Gran Turismo: la storia di un sogno impossibile, che inizia la sua corsa con 128 mila euro e 37 mila presenze.

Al quarto posto risale The Nun 2, con 119 mila euro e un totale di 5.4 milioni di euro (oggi supererà l’incasso finale del suo predecessore). Al quinto posto, infine, troviamo Io capitano che incassa 76 mila euro, mostrando un’ottima tenuta, e sale a 1.2 milioni di euro. Ieri la pellicola di Matteo Garrone è stata designata come candidata italiana alla corsa all’Oscar come miglior film internazionale, e nel weekend vedrà un’espansione in un numero maggiore di sale: vedremo come questo si tradurrà in termini di incassi.

INCASSI ITALIA 20 SETTEMBRE 2023

Assassinio a Venezia – €353.280 (Tot. €3.031.092) Oppenheimer – €183.186 (Tot. €25.265.463) Gran Turismo: La Storia di un Sogno Impossibile – €128.833 (Tot. €138.006) The Nun 2 – €119.585 (Tot. €5.427.358) Io Capitano – €76.027 (Tot. €1.224.040) Jeanne Du Barry – La Favorita del Re – €27.511 (Tot. €1.452.603) ABBA: The Movie – Fan Event – €26.393 (Tot. €84.597) Barbie – €23.697 (Tot. €31.905.748) Tartarughe Ninja: Caos Mutante – €14.621 (Tot. €1.479.295) The Equalizer 3 – Senza Tregua – €13.775 (Tot. €1.789.985)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate