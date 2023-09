È Assassinio a Venezia a guidare la classifica italiana venerdì 15 settembre: il film di Kenneth Branagh raccoglie 387 mila euro e si porta quindi a 677 mila euro in due giorni, preparandosi a vincere il weekend con un paio di milioni di euro.

Seconda posizione per Oppenheimer, con 268 mila euro e un totale di quasi 24 milioni di euro, mentre al terzo posto The Nun 2 incassa 239 mila euro e sale a 4.4 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Io Capitano, che incassa 82 mila euro e sale a 759 mila euro complessivi, mentre debutta al quinto posto Coup De Chance: il film di Woody Allen è stato presentato in circa 160 cinema, con la proiezione speciale in introdotta dal regista al Quattro Fontane di Roma e ripresa nelle altre sale in diretta. La commedia presentata a Venezia raccoglie 57 mila euro.

L’altra nuova uscita del weekend, Doggy Style, si piazza all’ottavo posto con 23 mila euro e un totale di quasi 40 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 15 SETTEMBRE 2023

ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – €387.744 (Tot. €677.563) OPPENHEIMER – €268.348 (Tot. €23.886.081) THE NUN 2 – €239.112 (Tot. €4.394.289) IO CAPITANO – €82.697 (Tot. €759.697) COUP DE CHANCE – €57.639 (Tot. €57.639) THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA – €28.710 (Tot. €1.650.246) JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE – €27.777 (Tot. €1.276.815) DOGGY STYLE (STRAYS) – €23.476 (Tot. €39.530) BARBIE – €21.396 (Tot. €31.719.549) TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE – €14.091 (Tot. €1.322.406)

Fonte: Cinetel

