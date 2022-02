LEGGI – La recensione di Assassinio sul Nilo

a dominare gli incassi in Italia venerdì 11 febbraio: il film di Kenneth Branagh rimane al primo posto staccando nettamente la seconda posizione, con 319 mila euro e un totale di quasi mezzo milione di euro in due giorni.

Al secondo posto Marry Me – Sposami incassa 68 mila euro, salendo così a 114 mila euro in due giorni. Terzo posto per La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, che incassa 38 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro complessivi.

Quarta posizione per Spider-Man: No Way Home, con 27 mila euro e un totale di 24 milioni di euro, mentre chiude la top-five Il lupo e il leone, che incassa 23 mila euro e sale così a 1.7 milioni complessivi.

Le altre nuove uscite in top-ten: After Love incassa poco meno di diecimila euro, al settimo posto, mentre all’ottavo troviamo Piccolo corpo con 8.500 euro e al nono posto Il discorso perfetto, con 7 mila euro.

INCASSI ITALIA 11 / 2 / 2022

ASSASSINIO SUL NILO – € 319.027 / € 495.279 MARRY ME – SPOSAMI – € 68.413 / € 114.546 LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY – € 38.892 / € 1.366.455 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 27.537 / € 24.045.025 IL LUPO E IL LEONE – € 23.113 / € 1.720.379 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD – € 10.301 / € 1.305.134 AFTER LOVE – € 9.540 / € 21.312 PICCOLO CORPO – € 8.569 / € 15.823 IL DISCORSO PERFETTO – € 7.018 / € 14.085 SCREAM – € 6.570 / € 1.031.195

Fonte: Cinetel