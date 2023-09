È Assassinio a Venezia a guidare la classifica italiana di giovedì 21 settembre, l’ultimo dei cinque giorni di Cinema in Festa, l’iniziativa grazie alla quale fino al 2026 a giugno e settembre si può andare al cinema pagando solo 3,50 euro per cinque giorni. Questa terza edizione (la prima è stata a settembre 2022, la seconda a giugno 2023) si è chiusa con oltre un milione e mezzo di presenze, in forte crescita rispetto a settembre 2022 (1.1 milioni di presenze) e a giugno 2023 (1.2 milioni di presenze). Cinetel segnala poi che vi è un aumento del 37% rispetto alle stesse giornate del 2022, e del 69% rispetto alle stesse giornate del triennio prepandemico.

Molto lo fanno i film, ovviamente, e l’offerta di questa terza edizione è stata decisamente ricca. Assassinio a Venezia, dicevamo, ieri ha raccolto 343 mila euro, crescendo addirittura rispetto alla settimana scorsa in termini di incassi (nonostante il prezzo più che dimezzato) e ottenendo la miglior media della classifica: complessivamente sale a 3.3 milioni di euro. Seconda posizione per Oppenheimer, con 165 mila euro e un totale di 25.4 milioni di euro, mentre al terzo posto troviamo Gran Turismo: la storia di un sogno impossibile, con 123 mila euro e un totale di 262 mila euro.

Al quarto posto The Nun 2 incassa quasi 100 mila euro e sale a 5.5 milioni di euro, superando il film precedente. Infine al quinto posto troviamo I Mercen4ri – Expendables, che apre con 87 mila euro.

Da notare la crescita di Io capitano, che al sesto posto incassa 82 mila euro (con un forte incremento) e sale a 1.3 milioni di euro. Questo weekend vedrà un’espansione in un numero maggiore di cinema.

INCASSI ITALIA 21 SETTEMBRE 2023

Assassinio a Venezia (A Haunting in Venice) – €343.842 (Tot. €3.376.993) Oppenheimer – €165.808 (Tot. €25.431.617) Gran Turismo: La Storia di un Sogno Impossibile – €123.999 (Tot. €262.415) The Nun 2 – €99.890 (Tot. €5.527.934) I Mercen4ri – Expendables (The Expendables 4) – €87.840 (Tot. €87.840) Io Capitano – €82.769 (Tot. €1.306.808) Felicità – €34.278 (Tot. €38.604) Barbie – €14.909 (Tot. €31.920.751) Jeanne Du Barry – La Favorita del Re – €12.970 (Tot. €1.465.573) Una Commedia Pericolosa – €12.219 (Tot. €283.758)

Fonte: Cinetel

