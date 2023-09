È Assassinio a Venezia a vincere il weekend in Italia, un weekend parzialmente condizionato dal Cinema in Festa, l’iniziativa che si tiene tra il 17 e il 21 settembre grazie alla quale i prezzi dei biglietti costano solo 3,50 euro. Se quindi gli incassi sembrano inferiori a causa della promozione, grazie alle presenze possiamo dire che vi è stato un buon incremento sia rispetto a una settimana fa che, soprattutto, rispetto alle precedenti edizioni di Cinema in Festa (settembre 2022 e giugno 2023), con quasi mezzo milione di biglietti staccati. Ricordiamo che per tutta l’estate si è svolto Cinema Revolution, iniziativa grazie alla quale i film italiani ed europei venivano offerti a un prezzo speciale di 3,50 euro, ma poi gli incassi risultavano interi per via del contributo del ministero dei beni culturali. Per le cinque giornate del Cinema in Festa, invece, gli incassi includeranno la riduzione del prezzo del biglietto (ed è per questo che è bene anche guardare le presenze). Complessivamente, comunque, sono stati raccolti ben sei milioni di euro in quattro giorni, una cifra superiore anche a quella dello stesso weekend nel 2019. Nel primo giorno di Cinema in Festa, le presenze sono state 492 mila, in crescita rispetto alle 322 mila della media 2017/2018/2019.

In testa, dicevamo, troviamo Assassinio a Venezia, con due milioni di euro e 366 mila spettatori, in crescita rispetto agli 1.8 milioni raccolti da Assassinio sul Nilo a febbraio del 2019. Il dato dimostra il successo della saga nel nostro paese, superiore in proporzione a quello negli Stati Uniti.

Al secondo posto Oppenheimer, che continua a mostrare un’ottima tenuta con 1.3 milioni di euro e ben 24.7 milioni di euro complessivi (in questi giorni supererà i 25 milioni).

Scende al terzo posto The Nun 2, che incassa un altro milione di euro: complessivamente il film horror ha superato i cinque milioni di euro, avvicinandosi ai 5.4 milioni che aveva raggiunto il primo film alla fine della sua corsa.

Quarta posizione per Io Capitano: il film di Matteo Garrone, che è stato premiato a Venezia e che il 20 settembre potrebbe risultare il titolo designato a rappresentare l’Italia agli Oscar, raccoglie altri 401 mila euro nel suo secondo weekend, superando il milione di euro complessivi.

Chiude la top-five The Equalizer 3 – Senza tregua, che incassa 135 mila euro e supera gli 1.7 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite l’unica in top-ten è Doggy Style, al nono posto con 106 mila euro. Patagonia di Simone Bozzelli debutta al sedicesimo posto con 25 mila euro, il veneziano Una sterminata domenica debutta al diciottesimo posto con 17 mila euro.

INCASSI ITALIA 14-17 SETTEMBRE 2023

Assassinio a Venezia – €2.029.025 (Tot. €2.029.025) Oppenheimer – €1.300.747 (Tot. €24.727.867) The Nun 2 – €1.066.140 (Tot. €5.057.967) Io Capitano – €401.856 (Tot. €1.018.810) Barbie – €152.157 (Tot. €31.837.004) Jeanne Du Barry – La Favorita del Re – €149.510 (Tot. €1.376.403) Tartarughe Ninja: Caos Mutante – €135.843 (Tot. €1.435.930) The Equalizer 3 – Senza Tregua – €135.722 (Tot. €1.736.007) Doggy Style – €106.104 (Tot. €106.104) La Casa dei Fantasmi – €101.434 (Tot. €2.499.640)

Fonte: Cinetel

