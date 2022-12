Incassi Italia: Avatar 2 vicino ai 14 milioni, Il grande giorno apre al secondo posto

La corsa di Avatar: la via dell’acqua al box-office italiano continua: nel suo nono giorno di sfruttamento, giovedì 22 dicembre, il film ha raccolto altri 916 mila euro, portandosi a un totale di 13.9 milioni di euro (oggi dovrebbe superare i 15 e diventare il maggiore incasso dell’anno). L’allineamento con Spider-Man: No Way Home prosegue, Avatar 2 sta avendo infatti degli infrasettimanali migliori del cinecomic, che dopo nove giorni aveva totalizzato 14.9 milioni di euro complessivi.

La classifica prosegue con una serie di nuove uscite che vanno ad arricchire l’offerta cinematografica natalizia. Partiamo da Il grande giorno: la nuova commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo parte decisamente bene con 174 mila euro e punta a fungere da controprogrammazione natalizia. Odio l’estate, a fine gennaio 2020 (appena prima del primo lockdown), debuttò con 271 mila euro nel primo giorno, chiudendo poi il suo primo weekend con 3.1 milioni di euro.

Interessante anche il debutto di Le otto montagne, che al terzo posto incassa 95 mila euro. Al quarto posto The Fabelmans apre con 44 mila euro (il doppio di West Side Story un anno fa) dopo le anteprime del weekend scorso, per un totale di 137 mila euro. Chiude la top-five un’altra nuova uscita, Whitney – Una voce diventata leggenda, con 33 mila euro. L’altra novità del weekend, al nono posto, è Masquerade con poco meno di seimila euro, mentre tutti gli altri debuttano fuori dalla top-ten.

INCASSI ITALIA 22 DICEMBRE 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 916.263 / € 13.905.225 IL GRANDE GIORNO – € 174.154 / € 174.154 LE OTTO MONTAGNE – € 95.598 / € 95.598 THE FABELMANS – € 44.399 / € 137.105 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 33.987 / € 35.053 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – € 31.804 / € 2.630.687 LA STRANEZZA – € 11.706 / € 5.412.483 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – € 8.040 / € 1.453.285 MASQUERADE – € 5.945 / € 9.623 L’OMBRA DI CARAVAGGIO – € 5.632 / € 1.978.733

Fonte: Cinetel