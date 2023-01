Incassi Italia: Avatar 2 guida il weekend dell’Epifania e supera i 37 milioni

Weekend dell’Epifania decisamente ricco al box-office italiano, con 12 milioni di euro raccolti in 4 giorni, in crescita del 16% rispetto al weekend di Capodanno (il vantaggio è stato avere la festività di venerdì, senza che si sovrapponesse quindi con il weekend vero e proprio).

A dominare la classifica troviamo Avatar: la via dell’acqua, con 4.9 milioni di euro (un dato quasi invariato rispetto al weekend precedente) e un totale di 37.4 milioni di euro: oggi supererà i 37.5 milioni di euro del remake de Il Re Leone, anche se probabilmente lo ha già fatto domenica e la cosa verrà certificata dai dati definitivi. Il film di James Cameron punta quindi ai 40 milioni di euro, tenendo conto che da oggi le feste sono finite e quindi gli incassi generali caleranno.

Seconda posizione per Tre di troppo, che incassa 1.6 milioni di euro e sale a 3.1 milioni di euro in una settimana. Chiude il podio Il grande giorno, che incassa un milione di euro in quattro giorni e sale a 6.4 milioni di euro: ricordiamo che Odio l’estate, all’inizio del 2020, chiuse la sua corsa a 7.5 milioni di euro.

La classifica prosegue con Le otto montagne, che con 918 mila euro cresce rispetto a una settimana fa, grazie all’ottimo passaparola il film ha ora raggiunto i 3.7 milioni di euro. Chiude la top five M3GAN, che debutta con 871 mila euro e sale a un milione di euro in cinque giorni.

INCASSI ITALIA 5-8 GENNAIO 2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 4.963.480 / € 37.430.738 TRE DI TROPPO – € 1.654.005 / € 3.099.415 IL GRANDE GIORNO – € 1.022.879 / € 6.478.869 LE OTTO MONTAGNE – € 918.930 / € 3.727.262 M3GAN – € 871.416 / € 1.054.886 I MIGLIORI GIORNI – € 725.738 / € 1.255.953 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – € 554.711 / € 5.052.828 THE FABELMANS – € 407.745 / € 2.149.833 L’ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MISTERO DEI MISTERI – € 215.566 / € 458.171 CLOSE – € 147.589 / € 161.352

Fonte: Cinetel