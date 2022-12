Incassi Italia: Avatar 2 sfiora i 12 milioni martedì 20 dicembre

La corsa di Avatar: la via dell’acqua prosegue senza sosta al box-office italiano: il film di James Cameron sta ottenendo risultati molto importanti negli infrasettimanali, mostrando una notevole tenuta. Anche ieri, infatti, ha raccolto quasi un milione di euro (967 mila euro per la precisione), sfiorando quindi i 12 milioni di euro in una settimana. Di questo passo potrebbe arrivare a 17/18 milioni di euro entro la fine del weekend di Natale, diventando il maggiore incasso da Spider-Man: No Way Home.

La classifica prosegue invariata, con incassi molto bassi in attesa delle nuove uscite di giovedì:

INCASSI ITALIA 20 / 12 / 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 967.618 / € 11.957.982 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – € 34.322 / € 2.556.535 VICINI DI CASA – € 12.517 / € 1.521.906 LA STRANEZZA – € 11.472 / € 5.383.694 IL MIO AMICO MASSIMO – € 9.333 / € 41.320 THE MENU – € 7.949 / € 2.055.102 BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – € 6.911 / € 8.435.815 IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – € 6.423 / € 330.514 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – € 5.354 / € 1.434.959 CHIARA – € 4.733 / € 137.825

Fonte: Cinetel