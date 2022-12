Incassi Italia: Avatar 2 vince il weekend e arriva a 10 milioni in cinque giorni!

Grande esordio al box-office italiano per Avatar: la via dell’acqua: il film di James Cameron ha debuttato con 8.5 milioni di euro registrando il miglior weekend dell’anno (ha battuto i 6.2 milioni di Doctor Strange nel multiverso della follia) e salendo a 9.98 milioni di euro in cinque giorni (con i dati definitivi supererà senza dubbio i 10 milioni). Un risultato straordinario ottenuto anche grazie ai tre milioni di sabato e soprattutto ai 2.6 milioni di domenica, piuttosto inaspettati se si pensa che ieri pomeriggio si è tenuta la finale dei mondiali di calcio.

Un anno fa, Spider-Man: No Way Home debuttava con quasi 3 milioni di euro nel suo primo giorno, un dato decisamente frontloaded (cosa che non caratterizza Avatar 2), e chiudeva il suo primo weekend con 11.3 milioni di euro, il miglior weekend lungo della pandemia. Ma se si guarda i dati tra il giovedì e la domenica, Spider-Man incassò 8.4 milioni, mentre Avatar 2 ne ha raccolti 8.5: il miglior weekend di quattro giorni dall’inizio della pandemia.

Non sappiamo il numero preciso di schermi in cui il film è stato distribuito in 3D, ma sappiamo che in questo formato ha raccolto 5.3 milioni di euro, contro i 4.6 milioni del 2D (che però superano, anche se di poco, il numero di presenze).

Complessivamente, nel weekend sono stati raccolti quasi 10 milioni di euro al box-office italiano: Avatar 2 è quindi responsabile di quasi l’84% degli incassi, il che non è una buona notizia per gli altri film e in generale per la salute dell’industria. Un anno fa, infatti, Spider-Man: No Way Home aveva più competizione (House of Gucci), mentre quest’anno il panorama delle feste è più scarico.

Al secondo posto troviamo quindi Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio, con 436 mila euro e un totale di quasi 2.5 milioni di euro, seguito da Vicini di casa, con 156 mila euro e un totale di quasi un milione e mezzo. Al quarto posto troviamo invece le anteprime di The Fabelmans, che si sono svolte solo sabato e domenica con 89 mila euro d’incasso. Chiude la top-five Il corsetto dell’imperatrice, con 72 mila euro e un totale di 316 mila euro, mentre tutte le altre nuove uscite debuttano fuori alla top-ten.

Incassi Italia 15-18 dicembre 2022

AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA – € 8.493.024 / € 9.982.213 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – € 436.790 / € 2.486.801 VICINI DI CASA – € 156.124 / € 1.496.600 THE FABELMANS – € 88.903 / € 88.903 IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – € 72.607 / € 316.944 THE MENU – € 71.584 / € 2.038.848 STRANGE WORLD – € 56.126 / € 1.421.170 BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – € 47.068 / € 8.424.920 GLI OCCHI DEL DIAVOLO – € 41.396 / € 879.967 LA STRANEZZA – € 37.504 / € 5.354.723

Fonte: Cinetel