Incassi Italia: Avatar 2 vince il weekend e supera i 40 milioni di euro!

È stato un weekend movimentato al box-office italiano, anche se si continua a viaggiare a ritmi rallentati rispetto agli anni precedenti alla pandemia. In quattro giorni sono stati raccolti 6.7 milioni di euro, con quasi 900 mila presenze. A guidare la classifica Avatar: la via dell’acqua, che con altri 2.2 milioni di euro ha superato un traguardo molto importante: i 40 milioni di euro complessivi e oltre 4.5 milioni di spettatori complessivi, entrando nella top-10 dei maggiori incassi di sempre nel nostro paese.

“Il successo straordinario di Avatar: La Via dell’Acqua non solo ci rende orgogliosi come azienda ma ci permette di guardare al futuro del cinema in Italia con positività”, commenta Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia. “Grazie al grandissimo lavoro di tutti gli esercenti e di tutte le persone coinvolte nel lancio, il team di Disney Italia, partner e licenziatari, Avatar ha infatti generato un effetto positivo a cascata durante le festività, di cui il beneficiario finale è l’intera filiera cinematografica, riportando nelle sale tante persone che si erano allontanate con la pandemia. Nel 2023 occorre continuare a lavorare in questa direzione comune ed è questo l’impegno che porteremo avanti nell’anno delle celebrazioni del centenario della Walt Disney Company, dando sostegno alla sala con l’uscita di moltissimi film di generi diversi che continueranno a ricordare a tutto il pubblico italiano l’unicità dell’esperienza e la bellezza della visione di un film al cinema: Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Gli Spiriti dell’Isola, La Sirenetta, Indiana Jones, Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels, Haunted Mansion ma non solo… Perché il successo di un singolo sia il successo di tutti così come l’impegno per il futuro del cinema”.

Seconda posizione per Grazie ragazzi, che debutta con 774 mila euro e una media vicina ai 1800 euro per copia. Chiude il podio Tre di troppo, con 640 mila euro e un totale di 3.8 milioni di euro. Al quarto posto continua a tenere bene Le otto montagne, con 621 mila euro e un totale di 4.5 milioni di euro (raggiunti anche grazie a ottimi infrasettimanali), mentre chiude la top-five M3GAN, con 475 mila euro e un totale di 1.7 milioni di euro.

Segnaliamo al tredicesimo posto Me contro te il film – Missione giungla: la pellicola ha raccolto oltre 57 mila euro con sole 4 anteprime a Roma, Milano e Napoli che si sono tenute sabato e domenica. Un’ottima premessa in vista dell’uscita nazionale il 19 gennaio…

INCASSI ITALIA WEEKEND 12-15 GENNAIO 2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 2.191.490 / € 40.386.002 GRAZIE RAGAZZI – € 774.483 / € 776.136 TRE DI TROPPO – € 640.241 / € 3.885.737 LE OTTO MONTAGNE – € 621.755 / € 4.561.773 M3GAN – € 475.669 / € 1.719.510 THE FABELMANS – € 318.465 / € 2.553.488 IL GRANDE GIORNO – € 311.304 / € 6.896.723 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 289.682 / € 5.386.113 I MIGLIORI GIORNI – € 275.930 / € 1.630.186 LA FATA COMBINAGUAI – € 136.331 / € 136.331

Fonte: Cinetel