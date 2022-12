Incassi Italia: Avatar 2 guida il weekend di Natale, buon esordio per Il grande giorno

Avatar: la via dell’acqua guida gli incassi del weekend di Natale in Italia, ma non è l’unico ad aver contribuito a un buon risultato al botteghino, nonostante un sabato “azzoppato” dalla Vigilia (e che si spera verrà compensato dagli incassi di Santo Stefano, storicamente uno dei giorni più ricchi dell’anno al botteghino). Le altre nuove uscite hanno contribuito a far raccogliere 7.1 milioni di euro in quattro giorni, con 884 mila biglietti staccati: un dato in miglioramento di circa il 10% rispetto a un anno fa, grazie all’offerta più ricca (e alla maggiore propensione degli italiani ad andare al cinema).

Il film di James Cameron incassa 4.3 milioni di euro in quattro giorni con una media di oltre 7 mila euro per sala, sfondando la quota dei 17 milioni di euro (17.3 milioni per la precisione). Avevamo già detto che è diventato il maggiore incasso dell’anno, a breve diventerà l’unico ad aver superato i 20 milioni di euro da Spider-Man: No Way Home. Quest’ultimo, peraltro, è stato ufficialmente superato: dopo lo stesso numero di giorni si trovava a 17 milioni di euro.

Seconda posizione per Il grande giorno, che apre con 1.2 milioni di euro in quattro giorni: è il miglior weekend d’esordio dell’anno per un film italiano nel 2022. Aldo, Giovanni e Giacomo sono abituati a incassi notevoli, ricordiamo che Odio l’estate fu uno degli ultimi successi italiani prima dell’inizio della pandemia.

Al terzo posto Le otto montagne apre con 446 mila euro: il film va a completare l’offerta natalizia come proposta più “seria” assieme a The Fabelmans, che apre al quarto posto con 309 mila euro (che salgono a 402 mila euro con le anteprime). Non un dato straordinario, ma comunque nettamente meglio di West Side Story, che un anno fa apriva in mezzo all’Omicron con la metà degli incassi.

Al quinto posto troviamo l’animazione de Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio, che oggi dovrebbe risalire di qualche posizione. 272 mila euro per il film DreamWorks, per un totale di 2.8 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: Whitney – Una voce diventata leggenda apre al sesto posto con soli 180 mila euro, mentre Masquerade – Ladri d’amore apre all’ottavo con 42 mila euro. Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note al nono posto incassa 22 mila euro.

INCASSI ITALIA 222-25 DICEMBRE 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 4.331.297 / € 17.325.193 IL GRANDE GIORNO – € 1.258.958 / € 1.258.958 LE OTTO MONTAGNE – € 446.750 / € 446.750 THE FABELMANS – € 309.120 / € 402.367 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – € 272.971 / € 2.872.830 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 180.042 / € 180.042 MASQUERADE – LADRI D’AMORE – € 42.532 / € 46.210 LA STRANEZZA – € 22.496 / € 5.423.298 ERNEST E CELESTINE – L’AVVENTURA DELLE 7 NOTE – € 22.185 / € 24.574 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – € 18.641 / € 1.453.522

Fonte: Cinetel