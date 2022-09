Incassi Italia: Avatar vince il weekend con 1.6 milioni di euro

Incassi in crescita, finalmente, al box-office italiano: il weekend si è infatti concluso con 5.6 milioni di euro, oltre il 100% in più rispetto a una settimana fa e del 15% in più rispetto a un anno fa (quando Dune dominava un weekend da 4.8 milioni di euro complessivi). Il dato è in parte “penalizzato” dal fatto che giovedì, ultimo giorno di Cinema in Festa, gli incassi scontavano il prezzo ridotto dei biglietti, tuttavia la speranza è che questo sia stato compensato da un maggiore ritorno in sala nei giorni successivi. Le presenze del weekend sono state 940 mila in quattro giorni, un anno fa erano 690 mila.

Debutta in testa, a tredici anni dall’uscita originale, Avatar: il film di James Cameron, ridistribuito in versione rimasterizzata in 4K e proposto come un blockbuster (investimenti in marketing inclusi), incassa ben 1.6 milioni di euro, con una media di oltre 5.500 euro per sala, nettamente la migliore della classifica.

Apre al secondo posto Don’t Worry Darling: il film di Olivia Wilde incassa 965 mila euro, ottenendo una media di 2.600 euro per sala. Resiste al terzo posto Minions 2, che incassa un altro mezzo milione di euro superando i 14 milioni di euro complessivi (confermandosi il secondo migliore incasso dall’inizio della pandemia).

LEGGI – La recensione

Al quarto posto troviamo Ti mangio il cuore, che apre con 258 mila euro. Quinta posizione per Il signore delle formiche, che incassa 252 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro (il dato di un milione e mezzo complessivi, stimato in occasione dell’uscita, è vicino e verrà abbondantemente superato).

Chiude la top-ten Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, con 209 mila euro: in Spagna il film d’animazione ha incassato più di 8 milioni.

Altri traguardi superati: DC League of Super Pets arriva a due milioni di euro, Top Gun Maverick supera i 13 milioni complessivi.

INCASSI ITALIA WEEKEND 22-25 / 9 / 2022

AVATAR RE-RELEASE – € 1.656.035 / € 1.656.035 DON’T WORRY DARLING – € 965.204 / € 965.204 MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 502.423 / € 14.064.493 TI MANGIO IL CUORE – € 258.376 / € 258.376 IL SIGNORE DELLE FORMICHE – € 252.599 / € 1.395.219 DC LEAGUE OF SUPER PETS – € 247.244 / € 2.003.113 L’IMMENSITÀ – € 235.219 / € 692.466 BEAST – € 227.996 / € 266.441 MAIGRET – € 215.083 / € 524.780 TADDEO L’ESPLORATORE E LA TAVOLA DI SMERALDO – € 209.187 / € 209.187

Fonte: Cinetel