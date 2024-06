Continua la corsa di Bad Boys – Ride or Die verso il podio nel weekend: il film con Will Smith e Martin Lawrence guida infatti la classifica di sabato 15 giugno, con 214 mila euro e un totale di 579 mila euro in tre giorni.

Seconda posizione per Me contro te il film – Operazione spie, che raccoglie altri 80 mila euro e sale a quasi 2.2 milioni di euro, mentre Kinds of Kindness chiude il pdio con 61 mila euro e un totale di 830 mila euro.

La classifica prosegue con film in tenitura, ma sottolineiamo le nuove uscite: The Animal Kingdom al sesto posto sfiora i 30 mila euro e sale a 74 mila euro complessivi, mentre L’arte della gioia – Parte 2 al settimo posto incassa 25 mila euro e sale a 65 mila euro complessivi. The Chosen – Ep. 1 e 2 all’ottavo posto incassa 22 mila euro e sale a 44 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 15 GIUGNO 2024

Bad Boys – Ride or Die – Incasso: €214.413 – Totale: €579.103 Me contro te il film – Operazione spie – Incasso: €80.178 – Totale: €2.184.049 Kinds of Kindness – Incasso: €61.592 – Totale: €830.258 IF – Gli amici immaginari – Incasso: €40.386 – Totale: €1.946.786 The Watchers – Loro ti guardano – Incasso: €37.054 – Totale: €493.954 The Animal Kingdom – Incasso: €29.407 – Totale: €74.058 L’Arte della Gioia – Parte 2 – Incasso: €25.591 – Totale: €65.125 The Chosen – Ep. 1-2 – Incasso: €22.655 – Totale: €44.882 L’Esorcismo – Ultimo Atto (The Exorcism) – Incasso: €16.775 – Totale: €712.440 Furiosa: A Mad Max Saga – Incasso: €16.440 – Totale: €1.689.159

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate