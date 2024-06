Nel primo giorno dopo il Cinema in Festa, crescono dell’11% gli incassi rispetto a venerdì scorso, ovviamente anche e soprattutto grazie all’uscita di Bad Boys: Ride or Die. L’action movie si piazza al primo posto e incassa 180 mila euro, salendo così a 364 mila euro in due giorni (l’incasso di giovedì, lo ricordiamo, era “penalizzato” dal prezzo promozionale dell’iniziativa). Seconda posizione per Kinds of Kindness, che incassa altri 54 mila euro e sale a 768 mila euro complessivi, mentre al terzo posto Me contro te il film – Operazione spie continua la sua corsa incassando 42 mila euro e superando i 2.1 milioni di euro.

Quarta posizione per The Watchers – Loro ti guardano, con 30 mila euro e un totale di 456 mila euro, mentre chiude la top-five l’evento televisivo-cinematografico The Chosen, con i primi due episodi della quarta stagione che incassano 22 mila euro.

L’altra nuova uscita in top-ten, The Animal Kingdom, si accontenta della settima posizione con 18 mila euro e un totale di 44 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 14 GIUGNO 2024

BAD BOYS – RIDE OR DIE – Giornata: €180.602 – Totale: €364.360 KINDS OF KINDNESS – Giornata: €54.466 – Totale: €768.666 ME CONTRO TE IL FILM – OPERAZIONE SPIE – Giornata: €42.592 – Totale: €2.103.559 THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO – Giornata: €30.483 – Totale: €456.889 THE CHOSEN – EP. 1-2 – Giornata: €22.213 – Totale: €22.227 L’ARTE DELLA GIOIA – PARTE 2 – Giornata: €20.744 – Totale: €39.189 THE ANIMAL KINGDOM – Giornata: €18.818 – Totale: €44.485 L’ESORCISMO – ULTIMO ATTO (THE EXORCISM) – Giornata: €13.534 – Totale: €695.647 FURIOSA: A MAD MAX SAGA – Giornata: €12.741 – Totale: €1.672.719 IF – GLI AMICI IMMAGINARI – Giornata: €11.180 – Totale: €1.906.400

Fonte: Cinetel

