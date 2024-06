Situazione difficile al box-office italiano, dove un altro weekend di giugno è trascorso con incassi decisamente bassi: solo 2.4 milioni di euro raccolti in quattro giorni, in crescita rispetto a una settimana fa ma in forte calo rispetto all’anno scorso e al periodo pre-pandemico. Il problema è sempre quello: la scarsità di prodotto americano, non a caso l’uscita di Inside Out 2 è molto attesa dagli esercenti.

Nel riportare i dati del weekend ricordiamo che giovedì è stato l’ultimo giorno di Cinema in Festa, quindi con un prezzo promozionale.

A guidare la classifica troviamo Bad Boys: Ride or Die, che debutta con 838 mila euro in quattro giorni, in linea con quanto incassò il terzo film nel 2020 (885 mila euro). Quel film venne fermato dal lockdown a 1.4 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione Kinds of Kindness, che incassa 256 mila euro e sale così a 902 mila euro complessivi. Al terzo posto, a un soffio, Me contro te il film – Operazione spie incassa 255 mila euro, salendo a 2.2 milioni di euro: gli infrasettimanali dopo la chiusura delle scuole dovrebbero contribuire a spingerlo oltre i due milioni e mezzo a fine corsa.

Quarta posizione per The Watchers, che incassa 142 mila euro e sale a 532 mila euro complessivi.

Seguono tre nuove uscite, a partire da L’arte della gioia – Parte due, sesto con 103 mila euro (la prima parte aveva aperto con 136 mila euro). Al settimo posto The Animal Kingdom apre con quasi 100 mila euro, seguito da The Chosen – Ep. 1-2: la serie televisiva religiosa è un caso negli Stati Uniti, e anche in Italia si difende con una buona media, incassando 69 mila euro in soli 39 cinema.

INCASSI ITALIA 13-16 GIUGNO 2024

Bad Boys – Ride or Die: Incasso 838.911 euro, Totale 838.911 euro Kinds of Kindness: Incasso 256.321 euro, Totale 902.675 euro Me contro te il film – Operazione spie: Incasso 255.716 euro, Totale 2.275.903 euro The Watchers – Loro ti guardano: Incasso 142.491 euro, Totale 532.656 euro IF – Gli amici immaginari: Incasso 106.622 euro, Totale 1.986.824 euro L’arte della gioia – Parte 2: Incasso 103.027 euro, Totale 104.307 euro The Animal Kingdom: Incasso 98.772 euro, Totale 107.528 euro The Chosen – Ep. 1-2: Incasso 69.420 euro, Totale 69.420 euro Furiosa: A Mad Max Saga: Incasso 57.075 euro, Totale 1.703.953 euro L’esorcismo – L’ultimo atto: Incasso 57.054 euro, Totale 727.910 euro

Fonte: Cinetel

