Barbie è la regina di Ferragosto, e domina la classifica italiana anche martedì, nonostante gli incassi complessivi siano decisamente ridotti. Il film di Greta Gerwig incassa 165 mila euro e sfiora così i 28 milioni di euro, traguardo che taglierà oggi.

Seconda posizione per Shark 2 – L’abisso, con 116 mila euro e un totale di 4 milioni, mentre al terzo posto I peggiori giorni incassa 70 mila euro e sale a 160 mila euro in due giorni.

In top-ten, lo ricordiamo, troviamo anche al settimo posto Il mio vicino Totoro, con 15 mila euro e un totale di 144 mila euro, e al nono posto I 3 dell’operazione drago in 4K, con 4695 mila euro e 11 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 15 AGOSTO 2023

Barbie – €165.281 (20.785 spettatori) – Tot. €27.905.941 Shark 2 – L’Abisso – €116.095 (14.063 spettatori) – Tot. €4.071.259 I Peggiori Giorni – €70.264 (11.068 spettatori) – Tot. €160.716 Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno – €37.352 (4.923 spettatori) – Tot. €5.066.236 Elemental – €28.045 (3.970 spettatori) – Tot. €6.362.267 Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €21.311 (2.931 spettatori) – Tot. €6.224.330 Il Mio Vicino Totoro (Riedizione 2023) – €15.566 (2.158 spettatori) – Tot. €144.368 Demeter – Il Risveglio di Dracula – €15.376 (2.460 spettatori) – Tot. €141.525 I 3 dell’Operazione Drago 4K (50° Anniversario) – €4.695 (623 spettatori) – Tot. €11.006 Ruby Gillman, La Ragazza con i Tentacoli – €4.511 (643 spettatori) – Tot. €1.097.704

Fonte: Cinetel

