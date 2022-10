Incassi Italia: Black Adam in testa venerdì, Dampyr dodicesimo

Black Adam guida la classifica italiana di venerdì 28 ottobre con 157 mila euro: il cinecomic DC perde il 55% rispetto a una settimana fa e si prepara a vincere il secondo weekend consecutivo, salendo a 2.6 milioni di euro complessivi.

Subito sotto, però, troviamo La stranezza, con 152 mila euro e un totale di 245 mila euro in due giorni: non sarebbe una stranezza (scusate il gioco di parole) se al fotofinish vincesse il weekend. Al terzo posto, ben più distante, troviamo un’altra nuova uscita: Amsterdam incassa 58 mila euro e sale a 95 mila euro in due giorni.

Seguono Halloween Ends con 48 mila euro (1.4 milioni complessivi) e Il colibrì con 46 mila euro (2.1 milioni complessivi).

In classifica ci sono altre nuove uscite: Il talento di Mr. Crocodile al settimo posto, con 24 mila euro e un totale di 39 mila euro, Io sono l’abisso al nono sempre con 24 mila euro e un totale di 46 mila euro, Triangle of Sadness al decimo posto con 21 mila euro e un totale di 44 mila euro.

Debutta solo al dodicesimo posto Dampyr, con 19 mila euro raccolti in 234 cinema e una media di soli 84 euro. Non proprio una grande premessa per un film che comunque si preannunciava difficile.

INCASSI ITALIA 28 OTTOBRE 2022

BLACK ADAM – 157.478 / 2.657.852 LA STRANEZZA – 152.365 / 245.730 AMSTERDAM – 58.823 / 95.724 HALLOWEEN ENDS – 48.092 / 1.457.369 IL COLIBRÌ – 46.805 / 2.136.942 SMILE – 25.809 / 1.456.852 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – 24.884 / 39.130 DANTE – 24.499 / 1.529.778 IO SONO L’ABISSO – 24.207 / 46.678 TRIANGLE OF SADNESS – 21.384 / 44.084

Fonte: Cinetel