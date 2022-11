Incassi Italia: balzo in avanti sabato per Black Panther: Wakanda Forever

Balzo in avanti per Black Panther: Wakanda Forever al box-office italiano: il cinecomic Marvel sabato ha infatti raccolto altri 1.2 milioni di euro, con una crescita di oltre il 90% sul giorno precedente, decisamente superiore a quella di Eternals un anno fa, film con cui stiamo facendo i confronti in questi giorni. Complessivamente il cinecomic ha raccolto 3.1 milioni di euro, e quindi sembra certo il fatto che supererà i 4 milioni in cinque giorni, un dato superiore ai 3.8 milioni di Eternals.

Seconda posizione per La stranezza, che tiene molto bene rispetto alla settimana scorsa con 308 mila euro e un totale di 3.8 milioni di euro. Oggi dovrebbe superare i 4 milioni di euro.

Al terzo posto troviamo L’ombra di Caravaggio, con 191 mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro. Chiudono la top-five Lo schiaccianoci e il flauto magico, con 124 mila euro, e un totale di 717 mila euro, e Il piacere è tutto mio, con 113 mila euro e un totale di 176 mila euro.

INCASSI ITALIA 13 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – € 1.260.343 / € 3.096.098 LA STRANEZZA – € 308.501 / € 3.887.902 L’OMBRA DI CARAVAGGIO – € 191.440 / € 1.222.240 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – € 124.541 / € 717.077 IL PIACERE È TUTTO MIO – € 113.276 / € 176.655 BLACK ADAM – € 101.054 / € 4.877.183 AMSTERDAM – € 59.227 / € 1.113.102 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – € 46.604 / € 726.320 TRIANGLE OF SADNESS – € 45.263 / € 558.087 WAR – LA GUERRA DESIDERATA – € 36.688 / € 57.308

Fonte: Cinetel