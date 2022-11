Incassi Italia: Black Panther 2 vince il weekend, Strange World secondo

È Black Panther: Wakanda Forever a vincere il weekend in Italia per la terza settimana consecutiva, pur registrando un calo di circa il 60% rispetto alla settimana scorsa. Il cinecomic Marvel ha raccolto 645 mila euro in quattro giorni, salendo così a un totale di 7.5 milioni di euro. Ricordiamo che Doctor Strange nel multiverso della follia ha chiuso la sua corsa con 13.6 milioni di euro, Thor: Love and Thunder con 10.8 milioni di euro.

Apre al secondo posto Strange World: il film Walt Disney Animation raccoglie solo 608 mila euro, la maggior parte nei due giorni del weekend vero e proprio (sabato e domenica, quando è salito al primo posto). In cinque giorni la pellicola (che ha debuttato mercoledì) ha incassato 636 mila euro. La speranza è che si riveli essere un film a lunga tenitura, anche se il film d’animazione delle feste sarà il sequel de Il gatto con gli stivali.

Al terzo posto troviamo Bones and All, che era rimasto in testa nei primi due giorni di sfruttamento e chiude il weekend con 488 mila euro (che salgono a quasi 600 mila in cinque giorni).

Quarta posizione per The Menu, con 421 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro, quinta per Gli occhi del Diavolo, che apre con 334 mila euro.

Crolla al sesto posto Diabolik – Ginko all’attacco! con 334 mila euro e un totale di 987 mila euro.

Da notare all’ottavo posto La stranezza, che con 182 mila euro supera i cinque milioni di euro complessivi. Al nono posto debutta Poker Face, con 123 mila euro.

Non pervenuto Glass Onion: Knives Out. Netflix come noto non diffonde i dati d’incasso dei propri film , e in classifica risulta solo una dicitura “rassegna cinematografica” di 119 mila euro, ma include anche altri film di catalogo.

INCASSI ITALIA 24-27 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – 645.198 / 7.531.602 STRANGE WORLD – 608.295 / 636.160 BONES AND ALL – 488.115 / 597.320 THE MENU – 421.323 / 1.288.143 GLI OCCHI DEL DIAVOLO – 334.885 / 334.885 DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO! – 301.175 / 987.027 IL PRINCIPE DI ROMA – 220.099 / 688.588 LA STRANEZZA – 182.893 / 5.002.217 POKER FACE – 123.390 / 123.390 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – 119.931

Fonte: Cinetel