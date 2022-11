Incassi Italia: Black Panther: Wakanda Forever supera i 7 milioni di euro

Come anticipato, venerdì Black Panther: Wakanda Forever è tornato in vetta alla classifica italiana superando un importante traguardo. La pellicola dei Marvel Studios ha infatti incassato 105 mila euro, quanto basta per superare i 7 milioni di euro complessivi. Ricordiamo che quest’anno Doctor Strange nel multiverso della follia ha chiuso la sua corsa a 13.7 milioni di euro e Thor: Love and Thunder a 10.8 milioni di euro.

Scende al secondo posto Bones and All, che incassa 87 mila euro e sale a 255 mila euro in tre giorni. Al terzo posto The Menu raccoglie altri 76 mila euro e sale a 986 mila euro complessivi.

Risale al quarto posto Strange World: il film d’animazione Disney raccoglie 59 mila euro, salendo a 110 mila euro in tre giorni. Chiude la top-five Gli occhi del Diavolo, con 58 mila euro e un totale di 96 mila euro.

INCASSI ITALIA 25 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – € 105.469 / € 7.046.922 BONES AND ALL – € 87.594 / € 255.448 THE MENU – € 76.897 / € 986.131 STRANGE WORLD – € 59.540 / € 110.029 GLI OCCHI DEL DIAVOLO – € 58.649 / € 96.979 DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO! – € 44.205 / € 756.448 IL PRINCIPE DI ROMA – € 29.334 / € 514.593 LA STRANEZZA – € 28.701 / € 4.864.317 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – € 19.917 / € 1.106.365 POKER FACE – € 19.455 / € 29.095

