Incassi Italia, Black Panther: Wakanda Forever vince il weekend e sale a 4.1 milioni di euro

È Black Panther: Wakanda Forever a vincere il weekend al box-office italiano. Il cinecomic dei Marvel Studios ha debuttato con 3.4 milioni di euro tra giovedì e domenica, che salgono a 4.1 milioni di euro in cinque giorni (è uscito mercoledì). Si tratta di un dato non molto diverso da quello di Thor: Love and Thunder, ma il paragone che preferiamo continuare a fare è quello con Eternals, che uscì nello stesso periodo un anno fa e raccolse 3.2 milioni nel weekend e 3.8 nei cinque giorni. Chiuse la sua corsa a 8.4 milioni di euro.

Seconda posizione per La stranezza, che tiene bene con 771 mila euro e sale a 4.2 milioni di euro, è il miglior risultato dell’anno per un film italiano. Al terzo posto L’ombra di Caravaggio, che incassa 524 mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi.

Al quarto posto troviamo Lo schiaccianoci e il flauto magico, con 349 mila euro e un totale di 909 mila euro. Chiude la top-five Il piacere è tutto mio, che apre con 307 mila euro.

Da notare l’ottima tenuta di Triangle of Sadness: il film vincitore della Palma d’Oro si piazza al nono posto e ottiene altri 118 mila euro, salendo a 601 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA WEEKEND 10-13 / NOVEMBRE / 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – 3.391.231 / 4.141.296 LA STRANEZZA – 771.494 / 4.186.247 L’OMBRA DI CARAVAGGIO – 524.172 / 1.428.287 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – 349.878 / 909.809 IL PIACERE È TUTTO MIO – 307.151 / 307.151 BLACK ADAM – 226.853 / 4.953.269 AMSTERDAM – 137.813 / 1.153.723 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – 124.564 / 794.573 TRIANGLE OF SADNESS – 118.187 / 601.313 WAR – LA GUERRA DESIDERATA – 84.222 / 84.402

Fonte: Cinetel