Incassi Italia: Bones an All in testa giovedì, Black Panther 2 verso i 7 milioni

È ancora Bones and All a mantenersi in testa alla classifica italiana: giovedì 24 novembre il film di Luca Guadagnino ha raccolto altri 58 mila euro, salendo a un totale di 167 mila euro in due giorni.

LEGGI – La recensione di Bones and All

Seconda posizione, a brevissima distanza, per Black Panther: Wakanda Forever, con 55 mila euro e un totale di 6.9 milioni di euro. Il cinecomic Marvel oggi supererà i 7 milioni complessivi, e non è escluso che torni in testa nel corso del weekend.

Terza posizione per The Menu, che incassa 42 mila euro e sale a 908 mila euro complessivi. Apre al quarto posto Gli occhi del Diavolo, con 37 mila euro, mentre chiude la top-five Diabolik: Ginko all’attacco!; con 26 mila euro e un totale di 711 mila euro.

Al sesto posto sale Strange World, con 22 mila euro e un totale di 50 mila euro in due giorni. Apre infine al decimo posto Poker Face, con 9555 mila euro.

INCASSI ITALIA 24 NOVEMBRE 2022

BONES AND ALL – € 58.344 / € 167.549 BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – € 55.080 / € 6.940.820 THE MENU – € 42.063 / € 908.456 GLI OCCHI DEL DIAVOLO – € 37.866 / € 37.866 DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO! – € 26.032 / € 711.884 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – € 22.464 / € 50.147 IL PRINCIPE DI ROMA – € 16.572 / € 485.060 LA STRANEZZA – € 16.050 / € 4.835.193 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – € 12.432 POKER FACE – € 9.555 / € 9.555

Fonte: Cinetel