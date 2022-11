Incassi Italia: Bones and All debutta in testa mercoledì

È Bones and All a debuttare in testa alla classifica italiana mercoledì 23 novembre: il film di Luca Guadagnino si piazza al primo posto incassando 94 mila euro, che con le anteprime diventano 109 mila euro complessivi.

Scende per la prima volta al secondo posto Black Panther: Wakanda Forever, che incassa 86 mila euro e sale a 6.8 milioni complessivi dopo due settimane.

Terza posizione per The Menu, che incassa 64 mila euro e sale a 866 mila euro complessivi. Quarta posizione per Diabolik 2: Ginko all’attacco!, con 45 mila euro e un totale di 685 mila euro. Chiude la top-five Il principe di Roma, risalito di una posizione, con 29 mila euro e un totale di 468 mila euro.

Apre solo al settimo posto (ma risalirà) Strange World, il nuovo film d’animazione Disney che incassa 27 mila euro.

Da notare, al nono posto, quello che su Cinetel viene evidenziato come “rassegna cinematografica”. Si tratta di un dato aggregato di incassi effettivamente relativi a Glass Onion – Knives Out, ma anche ad altri eventi singoli in sala. Per i film Netflix, ricordiamo, gli esercenti non dovrebbero comunicare gli incassi, nel caso in cui lo fanno di solito viene evidenziato come “rassegna cinematografica”. In questo caso, il dato è di 14 mila euro e figura al nono posto, ma appunto trattandosi di un aggregato non può essere preso in considerazione come l’incasso di Glass Onion.

INCASSI ITALIA 23 / 11 / 2022

BONES AND ALL – € 94.843 / € 109.036 BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – € 86.957 / € 6.885.126 THE MENU – € 64.832 / € 866.212 DIABOLIK 2 – GINKO ALL’ATTACCO – € 45.255 / € 685.571 IL PRINCIPE DI ROMA – € 29.140 / € 468.185 LA STRANEZZA – € 27.861 / € 4.819.030 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – € 27.459 / € 27.459 LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI – € 16.588 / € 224.030 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – € 14.136 IL PIACERE È TUTTO MIO – € 13.449 / € 653.932

Fonte: Cinetel