Nuovo traguardo raggiunto per C’è ancora domani. Il film di Paola Cortellesi ieri ha incassato altri 449 mila euro, superando i 15 milioni di euro, per un totale di 15.2 milioni di euro. Nel corso del weekend verosimilmente supererà i 18 milioni.

Seconda posizione per Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che incassa 238 mila euro e sale a 584 mila euro in due giorni. Al terzo posto, molto disante, The Marvels incassa 61 mila euro e sale a 2.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 16 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – € 449,991 (Tot. € 15,231,637) HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – € 238,466 (Tot. € 584,902) THE MARVELS – € 60,914 (Tot. € 2,260,142) THANKSGIVING – € 41,233 (Tot. € 41,233) THE OLD OAK – € 36,606 (Tot. € 56,541) COMANDANTE – € 33,606 (Tot. € 2,877,897) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME (TROLLS BAND TOGETHER) – € 20,025 (Tot. € 1,324,726) FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – € 18,485 (Tot. € 4,966,402) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 13,875 (Tot. € 4,981,552) DREAM SCENARIO – HAI MAI SOGNATO QUEST’UOMO? – € 13,247 (Tot. € 13,247)

Fonte: Cinetel

