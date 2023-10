C’è ancora domani domina la classifica italiana nel weekend: il film di Paola Cortellesi, vincitore di tre premi alla Festa del Cinema di Roma, ha raccolto 1.6 milioni di euro, di cui 735 mila solo nella giornata di domenica. Il passaparola positivo ha sicuramente giocato un ruolo nel successo di questo film in bianco e nero molto apprezzato dalla critica.

Al secondo posto troviamo Saw X, che incassa 1.1 milioni di euro nel weekend e sale a 1.3 milioni di euro in cinque giorni (è uscito mercoledì), anche in questo caso un buon risultato. Tiene bene Killers of the Flower Moon, che perde il 40% rispetto all’esordio ed è il terzo film a superare il milione di euro nel weekend, salendo a 3.2 milioni complessivi.

Al quarto posto, l’offerta per tutta la famiglia: Me Contro Te il film: Vacanze in Transilvania incassa 860 mila euro e sfiora i 3.2 milioni di euro complessivi. Chiude la top-five un’altra nuova uscita, il vincitore della Palma d’Oro Anatomia di una caduta, con 217 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 26-29 OTTOBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – 1.644.784 euro (Tot. 1.656.742) SAW X – 1.130.214 euro (Tot. 1.306.178) KILLERS OF THE FLOWER MOON – 1.040.482 euro (Tot. 3.267.099) ME CONTRO TE IL FILM: VACANZE IN TRANSILVANIA – 860.395 euro (Tot. 3.194.741) ANATOMIA DI UNA CADUTA – 217.375 euro (Tot. 218.904) RETRIBUTION – 164.971 euro (Tot. 164.971) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – 164.662 euro (Tot. 1.237.958) ASSASSINIO A VENEZIA – 161.366 euro (Tot. 8.374.363) DOGMAN – 133.894 euro (Tot. 1.154.042) L’ESORCISTA: IL CREDENTE – 112.637 euro (Tot. 2.943.769)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate