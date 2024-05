È Challengers a guidare la classifica di martedì 30 aprile, un prefestivo senza un vero e proprio ponte in mezzo. Il film di Luca Guadagnino incassa 255 mila euro, portandosi a 1.8 milioni di euro: oggi supererà abbondantemente i due milioni di euro complessivi. Oggi dovrebbe essere battuto dall’uscita di The Fall Guy, blockbuster con nomi di richiamo come Ryan Gosling ed Emily Blunt.

Seconda posizione per Back to Black, con 77 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro, mentre Confidenza chiude il podio con 69 mila euro e un totale di 894 mila euro.

La classifica prosegue con film in tenitura, tranne al decimo posto dove compare il documentario di Wim Venders, Anselm, con 22 mila euro e un totale di 55 mila euro.

INCASSI ITALIA 30 APRILE 2024

Challengers: €255.592, Totale: €1.843.449 Back to Black: €76.909, Totale: €1.823.372 Confidenza: €68.892, Totale: €894.647 Civil War: €61.086, Totale: €1.437.374 Ghostbusters – Minaccia glaciale: €47.072, Totale: €2.470.176 Un mondo a parte: €31.887, Totale: €6.657.582 Cattiverie a domicilio: €27.929, Totale: €848.895 Spy X Family – Code: White: €24.977, Totale: €254.229 Kung Fu Panda 4: €22.856, Totale: €11.297.353 Anselm: €22.056, Totale: €55.395

Fonte: Cinetel

