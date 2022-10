Incassi Italia: Il colibrì vince il weekend

Incassi in crescita al box-office italiano rispetto a una settimana fa: in quattro giorni sono stati infatti raccolti 4.2 milioni di euro, mezzo milione in più rispetto al weekend precedente. L’offerta cinematografica era piuttosto ricca, e c’è anche stata qualche sorpresa sul podio.

È infatti Il colibrì a vincere il weekend con 804 mila euro, piazzandosi al primo posto nonostante sia uscito venerdì (quindi con un giorno in meno a disposizione) visto il lancio di giovedì alla Festa del Cinema di Roma. Un ottimo risultato per la pellicola di Francesca Archibugi e anche per lo stesso Festival.

Subito sotto, dopo l’esordio al primo posto giovedì, Halloween Ends si piazza secondo con 731 mila euro in quattro giorni. Si tratta di una cifra nettamente superiore al mezzo milione di euro incassato l’anno scorso da Halloween Kills: il film chiuse poi la sua corsa a 1.7 milioni di euro, vedremo se verrà superato da questo terzo episodio, che intanto registra la miglior media del weekend.

Terzo posto per Ticket to Paradise, con 537 mila euro e un totale di quasi 1.6 milioni di euro.

Al quarto posto apre Stavamo bene insieme, con 294 mila euro, mentre chiude la top-five un’altra nuova uscita, Il ragazzo e la tigre, con 238 mila euro. Tra le altre nuove uscite in top-ten, La ragazza della palude apre decisamente male, al nono posto con soli 146 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 13-16 OTTOBRE 2022

IL COLIBRÌ – € 804.766 / € 804.766 HALLOWEEN ENDS – € 731.402 / € 731.402 TICKET TO PARADISE – € 537.062 / € 1.583.805 STAVAMO BENE INSIEME – € 294.408 / € 294.408 IL RAGAZZO E LA TIGRE – € 238.565 / € 238.565 SMILE – € 228.659 / € 1.104.836 DANTE – € 175.079 / € 1.219.230 SICCITÀ – € 153.225 / € 1.433.378 LA RAGAZZA DELLA PALUDE – € 146.007 / € 146.007 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – € 106.756 / € 370.772

Fonte: Cinetel