Incassi Italia: Creed III guida il weekend con 3 milioni di euro

È Creed III a guidare la classifica italiana nel primo weekend di marzo: il film diretto da Michael B. Jordan incassa 2.990.726 euro, che molto probabilmente saliranno a tre milioni nei definitivi. Come prevedevamo sabato, si tratta di un esordio a metà strada tra il primo film (che incassò 2.5 milioni di euro nel suo primo weekend) e il secondo (3.7 milioni di euro).

In generale sono stati incassati quasi 6.4 milioni di euro in quattro giorni.

Al secondo posto troviamo The Whale, che mostra un’ottima tenuta (perde solo il 6%) e un totale di 1.5 milioni di euro. Mummie – A spasso nel tempo chiude il podio con 466 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro.

Quarto posto per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che incassa 415 mila euro perdendo oltre il 67% e continuando la frenata anche in Italia. Complessivamente il cinecomic Marvel ha incassato 5.5 milioni di euro nel nostro paese.

Debutta al quinto posto Mixed by Erry, che non sfonda e incassa solo 247 mila euro, mentre all’ottava posizione debutta Demon Slayer: Verso il villaggio dei forgiatori di Katana, con 192 mila euro e un’ottima media sopra i 1.300 euro. Nona posizione per Empire of Light, che debutta con 191 mila euro, mentre chiude la top-ten Tutto in un giorno con 88 mila euro.

INCASSI ITALIA 2-5 MARZO 2023