Per il secondo weekend consecutivo saràa vincere al box-office italiano: anche ieri il cinecomic Marvel ha dominato gli incassi con 685 mila euro, perdendo però quasi il 70% rispetto a sabato scorso. Il totale sfiora gli 11 milioni, per cui ipotizziamo che chiuderà il weekend intorno agli 11.5 milioni di euro.

Seconda posizione per L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, con 68 mila euro e un totale di 116 mila euro in tre giorni. Al terzo posto Io e Lulù incassa 55 mila euro e sale a 93 mila euro in tre giorni. Quarta posizione per Animali fantastici: i segreti di Silente, che incassa 46 mila euro e sale a 8.2 milioni di euro. Chiude la top-five Firestarter con 30 mila euro e un totale di 52 mila euro in tre giorni.

INCASSI ITALIA 14 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 685.269 / € 10.959.233 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT – € 68.310 / € 116.598 IO E LULÙ – € 55.758 / € 93.981 ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE – € 46.095 / € 8.205.810 FIRESTARTER – € 30.827 / € 52.075 SECRET TEAM 355 – € 29.039 / € 55.463 SONIC 2 – IL FILM – € 27.019 / € 3.983.326 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 20.294 / € 947.050 SETTEMBRE – € 14.802 / € 194.016 GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY – € 14.548 / € 157.820

Fonte: Cinetel