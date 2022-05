LEGGI – La recensione

È stato un grande weekend peral box-office italiano: il cinecomic dei Marvel Studios ha infatti dominato la classifica registrando il secondo miglior esordio dall’inizio della pandemia, con 6.2 milioni di euro in quattro giorni, che salgono a 8.3 milioni in cinque giorni. Il film è già il quarto maggiore incasso dall’inizio della pandemia, e in questi giorni diventerà il terzo film dall’inizio della pandemia a superare i dieci milioni dopo

Seconda posizione, molto distante, per Animali fantastici: i segreti di Silente, che sale a 8 milioni di euro complessivi. I crimini di Grindelwald aveva chiuso la sua corsa a 12.5.

Al terzo posto troviamo Downton Abbey 2 – Una nuova era, che con altri 273 mila euro sale a 839 mila euro dopo due weekend. Quarto posto per Sonic 2 – il film, che incassa altri 207 mila euro e sale a 3.9 milioni di euro. Chiude la top-five Il sesso degli angeli, con 141 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 5-8 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 6.238.305 / € 8.291.067 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 359.639 / € 8.039.348 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 273.554 / € 839.356 SONIC 2 – IL FILM – € 207.514 / € 3.925.669 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 141.388 / € 1.423.970 SETTEMBRE – € 138.327 / € 138.327 THE NORTHMAN – € 112.039 / € 1.031.620 GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY – € 108.220 / € 108.220 THE LOST CITY – € 96.346 / € 910.839 HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO – € 61.732 / € 474.576

Fonte: Cinetel