Calano gli incassi al box-office italiano con 4.9 milioni di euro raccolti in quattro giorni, -28% rispetto a una settimana fa e anche rispetto agli anni pre-pandemici (ma in crescita di quasi l’8% rispetto a un anno fa).

Rimane in testa alla classifica Dune: Parte Due, che incassa un altro milione di euro (la metà di una settimana fa) e sale a 8.2 milioni di euro, puntando a superare i dieci milioni complessivi. Al secondo posto troviamo La zona d’interesse, che non ha ricevuto un vero e proprio “Oscar Bump” ma ha tenuto benissimo (solo -13%), incassando 600 mila euro e salendo a 3.7 milioni di euro complessivi.

Apre al terzo posto Race for Glory: il film con Riccardo Scamarcio incassa 561 mila euro ottenendo la seconda miglior media della classifica. Probabilmente chiuderà la sua corsa poco sopra il milione e mezzo di euro.

Quarta posizione per Un altro ferragosto, che incassa 394 mila euro e sale così a 1.4 milioni di euro complessivi.

Al quinto posto troviamo Kung Fu Panda 4, che si è piazzato in classifica con le anteprime di domenica (uscirà giovedì nei cinema di tutta Italia) incassando 381 mila euro. Un ottimo risultato che ha portato il film a piazzarsi in testa alla top-ten ieri, battendo perfino Dune 2.

Al sesto posto troviamo Imaginary, che debutta con 294 mila euro. La classifica prosegue con film in tenitura, con settimo, ottavo e nono posto occupato da film da Oscar. In particolare, Povere creature! ha raccolto altri 197 mila euro (nonostante sia disponibile in streaming!), sfiorando ormai i nove milioni di euro. Oppenheimer invece, ridistribuito in sala, ha incassato altri 179 mila euro portandosi a 28.4 milioni finali.

Chiude la classifica Force of Nature – Oltre l’inganno, che debutta con 124 mila euro.

INCASSI ITALIA 14-17 MARZO 2024

Dune – Parte 2: 1.020.447 euro; totale 8.268.560 euro La Zona di Interesse: 605.596 euro; totale 3.689.178 euro Race for Glory – Audi vs. Lancia: 561.695 euro; totale 562.699 euro Un Altro Ferragosto: 394.249 euro; totale 1.382.396 euro Kung Fu Panda 4: 381.682 euro; totale 381.682 euro Imaginary: 294.528 euro; totale 294.528 euro La Sala Professori: 208.708 euro; totale 903.278 euro Povere Creature!: 197.090 euro; totale 8.924.638 euro Oppenheimer: 179.556 euro; totale 28.384.108 euro Force of Nature – Oltre l’Inganno: 124.325 euro; totale 124.325 euro

Fonte: Cinetel

