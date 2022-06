Elvis continua a dominare la classifica italiana anche in apertura di weekend: il film di Baz Luhrmann incassa altri 137 mila euro, con la miglior media per sala e un totale di 416 mila euro in tre giorni.

Sale al secondo posto Top Gun: Maverick, che incassa altri 82 mila euro mostrando una tenuta invidiabile e salendo così a 9.9 milioni di euro. Oggi o domani supererà i 10 milioni complessivi, un traguardo invidiabile in questo momento storico.

Scende al terzo posto Lightyear – La vera storia di Buzz, che incassa altri 80 mila euro e sale a 1.4 milioni di euro. Quarto posto per Jurassic World: il dominio, che incassa 67 mila euro e sale a 6.6 milioni di euro. Chiude la top-five la nuova uscita Black Phone, con 49 mila euro e un totale di 148 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 24 / 6 / 2022

ELVIS – € 137.759 / € 416.840 TOP GUN: MAVERICK – € 82.896 / € 9.909.294 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 80.096 / € 1.387.844 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – € 66.914 / € 6.646.023 BLACK PHONE – € 49.163 / € 148.221 NOSTALGIA – € 6.948 / € 1.220.606 STUDIO 666 – € 4.137 / € 7.701 I GIOVANI AMANTI – € 3.692 / € 8.669 ESTERNO NOTTE – PARTE 2 – € 2.614 / € 199.402 THE OTHER SIDE – € 2.370 / € 156.782

Fonte: Cinetel