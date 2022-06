È Elvis a vincere il weekend in Italia: il film di Baz Luhrmann domina la classifica con 719 mila euro, salendo a 878 mila euro in cinque giorni (è infatti uscito mercoledì 22 giugno). Un buon esordio in un altro weekend dal sapore abbastanza estivo: in quattro giorni sono stati infatti raccolti 2.4 milioni di euro, poco meno rispetto al weekend precedente e il 29% in meno rispetto al 2019, quando Toy Story 4 da solo incassava 1.6 milioni di euro.

GUARDA – La video recensione di Elvis

Al secondo posto troviamo Lightyear – la vera storia di Buzz, che con altri 427 mila euro sale a 1.6 milioni complessivi. Chiude il podio Top Gun: Maverick, che con 384 mila euro ha superato il traguardo dei dieci milioni di euro (10.1 milioni per la precisione). A breve diventerà il terzo maggiore incasso dall’inizio della pandemia.

Al quarto posto troviamo Jurassic World: il dominio, con 362 mila euro, salendo a 6.8 milioni di euro. Apre al quinto posto l’horror Black Phone, che incassa 229 mila euro (278 mila con le anteprime). Tra le nuove uscite, apre all’ottavo posto Studio 666, con 17 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 23-26 / 6 / 2022